Omrop TIP: Joodse kinderen in Holwerd, Blija en Ferwert

In de dorpen Holwerd, Blija en Ferwert aan de Friese waddenkust hebben in de oorlog tientallen Joodse kinderen ondergedoken gezeten. Deel twee van de Fryslân DOK-serie 'Smokkelbern' is getiteld 'Aan het einde van de wereld'. Te zien op zaterdag 24 april bij NPO2 en op zondag 25 april bij Omrop Fryslân. Ook is er op zondag 25 april een talkshow, live op televisie.