Fokkens over eigen bouwplan: "Vijf van de tien economen zullen zeggen dat het niet haalbaar is"

"Ik had liever gezien dat hij volmondig 'ja' had gezegd tegen de Lelylijn", zegt Fokkens. Maar volgens haar is Rutte geen tegenstander. "Hij zei eerder dat het gek is dat Drachten niet aan het spoor ligt. Hij is niet tegen de Lelylijn. Maar de coronacrisis heeft veel geld gekost, zegt hij. Het moet wel betaald worden."

Statenleden later geïnformeerd dan de pers

Fokkens kreeg deze week stevige kritiek uit de Provinciale Staten, omdat de pers eerder op de hoogte was van de bouwplannen dan de provinciale politici. Fokkens wilde op die manier voorkomen dat er iets zou uitlekken. Fokkens benadrukt dat de pers onder embargo is geïnformeerd. Dat betekent dat de journalisten wel op de hoogte waren, maar dat ze hadden afgesproken om er niet over te publiceren, in dit geval tot maandagmorgen.

De Statenleden zijn voor de publicatie in de pers op de hoogte gebracht, via e-mail. Die mail is midden in die nacht verzonden.

"Ze waren wel van te voren geïnformeerd", zegt Fokkens. "We wilden de plannen goed neerzetten, zodat de boodschap ook overkomt in Den Haag. Dan is het normaal dat je de pers stukken onder embargo toestuurt. Dat doen we wekelijks."