Meer dan 200 fans wachten Cambuurspelers op

Tot halftwee was het rustig op het plein. De politie was massaal aanwezig in de wijk rond het stadion. Rond half twee kwam een groep van ongeveer veertig supporters het plein oplopen. Ze staken vuurwerk af en er klonk gezang. Weldra liep het plein vol; Toen de spelers aankwamen stonden er meer dan tweehonderd mensen.

Deze fans hielden zich dus niet aan de avondklok en ze hielden ook geen anderhalve meter afstand. De politie greep niet in.

Nadat de spelers toegejuichd waren, stroomde het plein vrij snel leeg.