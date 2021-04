Na 27 jaar neemt rederij Doeksen afscheid van 'Oude Dame'

De veerboot deed altijd dienst tussen Harlingen en Terschelling en werd als stand-in gebruikt bij grote drukte of als reserveboot voor de MS Vlieland. Directeur Dirk Spoor is blij met de verkoop: "Het alternatief was slopen geweest en dus is het prachtig dat de veerboot in tweede leven krijgt," legt Spoor uit. Begin deze week is de verkoop rond gekomen. De bedoeling is dat het schip snel naar Griekenland gaat. "Dat kan de komende dagen zijn maar het kan ook nog een paar weken duren," zegt Spoor.