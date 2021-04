Droom komt uit voor Cambuur: "Hier doe je het voor, wij zijn de nummer één!"

"Hier doe je het voor. De nummer één, dat zijn wij: Cambuur Leeuwarden", zegt de snelle vleugelspeler. "Daar zijn we supertrots op. Ik hoop dat de supporters ook trots op het zijn, want daar doen we het ook voor."

Besef

Die supporters werden bij het kampioensfeest in het AFAS Stadion erg gemist. "Ik ben nu wel rustig, want ik mis de supporters wel", zegt trainer Henk de Jong. "Ik besef het nu helemaal nog niet. Het is zo leeg, er is geen 'kip'. Dat is zonde."

Ook Schouten had het feestje graag met de fans gevierd. "Echt doodzonde", zegt de aanvoerder. "Vorig jaar zulke mooie wedstrijden gehad met publiek. Die sfeer is dan zo anders. Dat voel je nu niet. Dat is doodzonde. Maar we moeten echt wel vieren, want we hebben hard gewerkt", zegt hij.

Symboliek

Dat Cambuur nu op bezoek bij Jong AZ het kampioenschap kan vieren, heeft voor algemeen directeur Ard de Graaf een extra laag. Twee jaar geleden kwam daar de omslag, toen Cambuur verloor van Jong AZ. De Graaf en Van den Belt beseften toen: het moet anders. Het resultaat is er nu.

"Soms gebeuren dingen zoals ze moeten zijn. De symboliek is duidelijk. Prachtig dat we het plan hebben ingezet en dat we mensen enthousiast hebben gekregen. Maar de credits gaan nu vol naar staf en spelers, want wat die gedaan hebben is uniek", zegt De Graaf.