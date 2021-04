Cambuur kampioen van de eerste divisie

Na de rust bleek dat de thuisploeg toch kwaliteit in huis had, toen Yusuf Barasi met een heel knappe goal de stand op 1-4 bracht. Dat schudde Cambuur echter niet wakker, want nog geen drie minuten later was het dezelfde Barasi met de 2-4.

Cambuur speelde in Alkmaar één van de slechtste helften van het seizoen, terwijl De Graafschap in Doetinchem op achterstand kwam tegen Almere City. Met die stand zou Cambuur dus zelfs genoeg hebben aan gelijkspel.

Mede door die kampioenskoorts kwam Cambuur in het slot niet meer tot scoren en bleef het 2-4. In Doetinchem werd het in de slotseconden nog wel 2-2, maar een overwinning zat er voor De Graafschap niet meer in. Daarmee werd Cambuur voor de derde keer in de historie kampioen van de eerste divisie.