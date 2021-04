SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen: "Het oogt allemaal wat stabieler"

Pawel Bochniewicz is nog niet helemaal hersteld van zijn enkelblessure. Jansen: "Hij heeft wel weer meegetraind. Hij zou tien minuten mee kunnen spelen, maar we hebben er voor gekozen hem klaar te stomen voor de wedstrijd van volgende week tegen PSV."

Verder is alleen Jan Ras nog steeds geblesseerd. De rest van de opstelling lijkt dezelfde te worden als in de laatste wedstrijd tegen FC Groningen. Het is alleen nog de vraag of Raim Kaib of Lucas Woudenberg speelt op de linksback-positie. Jansen: "Dat hou ik nog even voor mezelf."

Ruim 2.000 supporters in het stadion

Voor deze speelronde mogen er weer supporters naar het stadion. Het Abe Lenstra Stadion heeft plaats voor 3.400 mensen. Er zijn net iets meer dan 2.000 kaarten verkocht en daar komen nog zo 'n 100 tot 200 mensen bij die zijn uitgenodigd of bij spelers horen.

Fans van SC Heerenveen moeten een negatieve coronatest laten zien om toegang te krijgen. De fans konden niet worden getest in Heerenveen, maar moesten naar Leeuwarden, Groningen of Zwolle.