Zo werd Cambuur weer een kampioensclub: Twee mannen zijn verantwoordelijk voor het succes

De mannen maakten een plan. Daar stond in dat ze een "type Henk de Jong" vast wilden leggen. De Jong is dan nog trainer bij De Graafschap, maar maakt ook kenbaar dat hij terug wil naar het noorden, vanwege privé-omstandigheden. Als de directie hem uitnodigt voor een gesprek is hij meteen enthousiast. Hij gelooft in het plan.

Maar daarmee zijn ze er nog niet. Er moet meer geld komen.

Heren van Cammingha

Een groep van zo'n 30 mensen, onder de naam "Heren van Cammingha", draagt in totaal een miljoen euro bij aan het spelersfonds. Daarmee kan de selectie versterkt worden. En nu, twee jaar later, kan Cambuur kampioen worden, in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. En daarmee is de cirkel rond.