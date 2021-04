Verlies Aris omgezet in winst na reglementaire straf voor The Hague Royals

Aris verloor het duel thuis met 61-63 van de Haagse ploeg. Door het besluit van de basketbalbond is die uitslag nu omgezet in een reglementaire overwinning voor de Leeuwarders. Hierdoor klimt Aris naar de tiende plaats en is de Haagse club met een elfde plaats hekkensluiter van de Elite B.

De Dutch Basketball League hanteert sinds vorig seizoen een regeling voor niet-Nederlandse spelers.. De clubs moeten met minimaal tien spelers bij een wedstrijd aantreden en daarvan moet er minstens vier uit Nederland komen.

Aris en The Hague Royals treffen elkaar zaterdag weer, dan in Den Haag, in de eerste ronde van de DBL Cup 2021.