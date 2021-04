LIVE: Sportprogramma met Jong AZ - Cambuur

De uitzending wordt gepresenteerd door Arjen de Boer. Te gast in de studio is oud-Cambuurspeler René van Rijswijk. We doen natuurlijk live verslag vanuit Alkmaar, en er zit een verslaggever bij De Graafschap - Almere City.

Omrop Fryslân mag de beelden van de wedstrijd niet live uitzenden. Daarom is het programma alleen op de radio, en zijn er online beelden te zien vanuit de radiostudio.