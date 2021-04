Waddenfonds geeft 100.000 euro subsidie aan vier projecten

Het eerste project is de internationale kunstmanifestatie Hi-Lo Het Grote Noorden, met exposities en kunstroutes op de Waddeneilanden en langs de Waddenkust. Het project Route Friese Waddendelta bestaat uit wandel- en fietsroutes door de Friese Waddendelta.

In het Waddenlaboratorium Bos en Zeespiegelstijging onderzoeken diverse groepen hoe natuurwaarden de leefomgeving kunnen verbeteren. En in een mobiele bakkerij in het Groningse Pieterburen kunnen bewoners en toeristen samen brood bakken.

Megakunstwerken

Over twee jaar worden in het Waddengebied acht tijdelijke megakunstwerken geplaatst, als onderdeel van de Landschapstriënnale 2023. De Waddenkust is in dat jaar gastregio van deze kunst- en landschapsmanifestatie. De kunstwerken komen zowel op de eilanden als aan de kust van Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Het is een initiatief van Stichting Great Wide Open onder de titel Hi-Lo 2023 Het Grotere Noorden. Deze internationale kunstmanifestatie wordt opgezet in samenwerking met lokale partners. De naam verwijst naar het tij. De kunstwerken, 'Bakens', worden een voor een onthuld en moeten veel belangstellenden trekken. Ook zijn er tentoonstellingen, kunst- en audioroutes en presentaties.