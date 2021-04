Laatste vaccinatieronde in verzorgingstehuis: wat heeft het opgeleverd?

Huisarts Vincent de Groot, die meewerkte in een van de prikteams van Dokterzorg Friesland, kijkt tevreden terug op een hectische periode. "Iets wat ik heb geleerd is flexibiliteit te hebben. Als er bijvoorbeeld een uitbraak was, moest alles omgegooid worden."

Volgens hem is alles goed verlopen. "Het is niet zo eenvoudig als het lijkt voor buitenstaanders. De hele organisatie neemt tijd in beslag, vooral om de selectie van patiënten wie als eerste een prik krijgt. Dat heeft even geduurd. Maar het prikken ging prima."

Grotere uitdaging komt nog

Dat de grote klus er nu op zit, betekent niet dat er helemaal niet meer wordt gevaccineerd in de verzorgingstehuizen. Iedere zorgorganisatie krijgt de komende tijd ook nog nieuwe bewoners in de huizen die ook moeten worden gevaccineerd.

Volgens De Groot staat hem als huisarts een nog veel grotere uitdaging te wachten: "De grotere populatie is aan de beurt. Dit kost nog veel meer energie dan hiervoor."