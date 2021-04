Stichting teelt fruit en groente voor minima in gemeente Heerenveen

In Nieuwehorne zijn meer dan 800.000 fruitbomen en -struiken geplant waarvan minimagezinnen in de toekomst de vruchten van kunnen plukken. Het gaat om een initiatief van Stichting Sociaal en Vitaal. De organisatie heeft tien hectare landbouwgrond in gebruik gekregen om fruit en groente te telen. Studenten en docenten van het Nordwin College helpen daarbij.