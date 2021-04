Groep mensen die coronavirus kan krijgen steeds kleiner, maar "we zijn er nog niet"

Door de vaccinaties wordt de groep die het virus kan krijgen steeds kleiner, zegt Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. Maar dat betekent volgens haar niet dat we er al zijn. "Ze kunnen het nog wel krijgen, maar worden er niet erg ziek van. En ze kunnen het virus nog wel doorgeven."

Het aantal besmettingen blijft wekelijks ongeveer gelijk, maar ook dat wil niet zeggen dat het coronavirus bijna verslagen is. "Het betekent toch dat het virus binnen die groep nog steeds hard rondgaat", zegt De Graaf. "In het zicht van de haven, zeg maar, komen er toch nog mensen in het ziekenhuis terecht. En dat wil je niet."

Volgens De Graaf loopt het aantal coronabesmettingen momenteel vooral op bij de groep mensen tussen de 18 en 30 jier. Daar staat tegenover dat het aantal besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen en onder de 70-plussers afneemt.

Versoepelingen te vroeg

De versoepelingen van de coronamaatregelen die deze week bekend zijn gemaakt, komen net iets te vroeg, vindt De Graaf. Ze roept iedereen op om goed de regels in acht te nemen en voorzichtig te blijven. Toch begrijpt ze ook dat er mensen zijn die genoeg hebben van de restricties.

Het vaccineren verloopt goed in Fryslân en de rest van Nederland, zegt De Graaf. In onze provincie zijn er volgens haar nu zo'n 126.000 prikken gezet. "Maar we moeten wel naar de 700.000 toe in Fryslân om een beetje bescherming te hebben. Daar zijn we nog niet, maar het gaat heel hard."