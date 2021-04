Eindtoets blijft dilemma voor scholen: "Die heisa is behoorlijk overdreven"

Inmiddels ziet Beuving dat de kinderen het veel beter doen en dat ze dit jaar ook een hoger advies krijgen voor het vervolgonderwijs. "We zijn nog bezig met de analyse. Maar we zien nu al een opvallende verbetering. In het schooljaar 2019-2020 kreeg tien procent een VWO-advies. Een jaar later, in het schooljaar 2020-2021, was dit 36 procent."

"Na de zomer hangt ook niet iedereen in de gordijnen"

Nu de eindtoetsen zijn gemaakt, is het wachten op de uitslag. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte afgelopen week bekend dat het schooladvies lager is uitgevallen dan de jaren ervoor. Door het uitvallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het eerst uitgebrachte advies niet naar boven worden bijgesteld.

Ook dit jaar kan het vele thuisonderwijs tot gevolg hebben dat de eindtoets een lager niveau aangeeft dan het kind onder normale omstandigheden zou hebben gekregen. Al verwacht directeur De Leeuw van 't Fonnemint dat dat wel zal meevallen. "Na zes weken zomervakantie kelderen kinderen ook enorm in niveau, maar dan wordt er niet gemeten en hangt ook niet iedereen in de gordijnen over het niveau. Die heisa vinden wij behoorlijk overdreven."

"Vertrouwen in onze eigen vaardigheden"

Van Kooten en zijn collega's hebben er wel wat op bedacht. "We kijken meer naar hoe kinderen zich ontwikkelden in groep zeven. Dan heeft corona geen invloed op het schooladvies. Ook geven we altijd het voordeel van de twijfel."

De Leeuw maakt zich er niet druk om. "Ook al zouden de eindtoetsuitslagen anders zijn, dan weten wij hoe goed de kinderen het hiervoor hebben gedaan. We raken niet in paniek en hebben vertrouwen in onze eigen vaardigheden om die kinderen goed af te leveren."