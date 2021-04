Centrum Heerenveen voor ruim 40 miljoen euro aangepakt

De centrumvisie voor Heerenveen werd in 2019 vastgesteld en kwam tot stand met behulp van inwoners en ondernemers in een G1000-proces, een zogenaamd burgerbesluit.

Onderdeel van de plannen voor het oostelijk deel van het centrum is de verhuizing van supermarkt Albert Heijn naar een andere locatie, voornamelijk om de bevoorrading makkelijker en veiliger te maken. Ook wordt het voormalig postkantoor vervangen door 90 appartementen, in samenwerking met wooncorporatie WoonFriesland.

Daarnaast wordt er een parkeergarage aangelegd op het Burgemeester Kuperusplein. Op datzelfde plein en op het Ernst van Harenplein en het Gashouderplein wordt meer groen geplaatst.

Andere projecten

Inmiddels is het werk aan een aantal andere projecten in het centrum van start gegaan. De opgeknapte kades aan het Breedpaad worden in de komende maanden opgeleverd. Meerdere stegen worden aangepakt zodat ze beter in verbinding staan met het centrum. Van de Dracht wordt een betere winkelstraat gemaakt en ook in het horecagebied met het Amelius van Oenemapark wordt geïnvesteerd.

Het centrum moet daarmee 'compact, levendig en toekomstbestendig' worden. "Samen met de projecten die elders in het centrum al zichtbaar zijn, is dit een hele mooie start van waar we naar toe willen", zegt wethouder Jelle Zoetendal.

De gemeenteraad bespreekt eind mei de organisatie van het Programma Centrum Heerenveen, het budget en de plannen voor de ontwikkeling van het deelgebied centrum-oost. De plannen worden de komende acht jaar uitgewerkt en uitgevoerd en kosten in totaal 44 miljoen euro.