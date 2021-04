Raad Tytsjerksteradiel trekt 50.000 euro uit voor strijd tegen gaswinning

Op dit moment wint Vermilion al gas uit verschillende putten in en rondom Burgum in Tytsjerksteradiel. Vermilion heeft nu bij het ministerie van Economische Zaken een winningsplan ingediend. Tytsjerksteradiel en buurgemeente Achtkarspelen zijn daar fel op tegen.

Ze zijn bang voor verdere bodemdaling en aardbevingen. Daarnaast zouden grote delen van rioolstelsels niet meer werken en komt de drinkwatervoorziening in gevaar omdat Vermilion bodemvreemde stoffen in de bodem steekt met fracking.

De volledige raden van beide gemeenten hebben donderdagavond aangepaste gaswinningsplannen van Vermilion afgewezen. en moties aangenomen om de gaswinning tegen te gaan. De 50.000 euro is bedoeld om 'alles te doen wat maar mogelijk is om de uitbreiding van gaswinning te voorkomen', op zowel bestuurlijk als juridisch gebied.

"Uiterst onbetrouwbaar bestuur"

Het college van Tytsjerksteradiel gaf afgelopen maand al een negatief advies over de plannen richting het ministerie van Economische Zaken. De minister neemt binnen twee maanden een besluit over de aanvraag van Vermilion, maar zei die niet op voorhand af te wijzen.

"Het zou getuigen van uiterst onbetrouwbaar bestuur als de gaswinning in Groningen versneld zou worden afgebouwd en in andere provincies versneld zou worden opgebouwd", zegt Sjaak Hoekstra, VVD-raadslid in Tytsjerksteradiel.

De bodemdaling door gaswinning in Burgum is vanaf 1974 gaande. "Als er hier nog 30 jaar gas wordt opgepompt, dan hebben we hier een grotere bodemdaling dan in Groningen", zegt Hoekstra.

Brief

Donderdag werd er vanuit buurgemeente Noardeast-Fryslân een brief gestuurd aan informateur Herman Tjeenk Willink. Daarin vraagt het gemeentebestuur of gaswinning onder deze gemeente en het Wad op korte termijn kan worden beëindigd.

De raad van Tytsjerksteradiel wil dat haar college ook een brief stuurt aan Tjeenk Willink dat de gaswinning onder Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een halt moet worden toegeroepen.