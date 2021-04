Andere aanpak groenonderhoud Leeuwarden voor verbetering natuur

Het is de bedoeling om hiermee de natuur een flinke duw in de rug te geven, vertelt Geert Draaistra, innovatief ontwikkelaar bij de gemeente Leeuwarden. Planten en dieren moeten van de aanpak profiteren. Maar ook zorgt de herinrichting voor een betere wateropvang en een gezondere bodem.

De werkwijze kan worden opgemerkt aan de rand van Camminghaburen, langs de weg tussen Leeuwarden en Hurdegaryp. Ook langs de weg tussen Warten en Grou is een project zichtbaar.

Recreatie

Dat de natuur van de aanpak profiteert betekent niet dat mensen er niet meer mogen komen. Het is precies andersom: in de strook bij Camminghaburen zijn er volop mogelijkheden om te wandelen op het 'beleefpad' dat door het gebied loopt. Ook kinderen kunnen er vrij spelen. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met het wijkcomité. "De buurt wilde dit graag en is er erg blij mee", zegt Draaier.