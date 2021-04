Brandbrief tegen deelname CDA in nieuw kabinet Rutte komt ook vanuit Fryslân

De brief lekte via ThePostOnline uit en komt bij het CDA in Heerlen vandaan. Dat heeft de fractie daar bevestigd. De afdelingen zijn bang dat het eigen imago ten koste gaat van een nieuwe samenwerking met Rutte. "Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal," zo staat in de brief. Deelneming zou bovendien 'ongeloofwaardig' zijn.

De afdelingen vinden dat verantwoordelijkheid ook vanuit de oppositie kan worden genomen. Het CDA staat landelijk op 15 zetels. Informateur Herman Tjeenk Willink is momenteel bezig om te kijken welke partijen met elkaar willen reageren.