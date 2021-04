Noardeast-Fryslân: "Maak een einde aan gaswinning rondom de Waddenzee"

Er moet, zo vindt het college, eerst goed inzicht komen in de effecten van de gaswinning en het "hand aan de kraan"-principe. Daarover deed eerder de Tweede Kamer ook al een uitspraak. De risico's zijn te groot, zo staat in de brief. "De gevolgen die deels onomkeerbaar zijn, zijn in ons kwetsbare gebied niet langer acceptabel."

"Tot de laatste drup uitgewrongen"

Het lijkt erop, zo schrijft het college, dat de kleine velden tot de laatste drup worden uitgewrongen. "Terwijl in Groningen de gaskraan wordt dichtgedraaid (..) wordt bij ons een omgekeerd lijn ingezet." Ze vinden het ook niet acceptabel dat de conclusies die zijn getrokken uit de Groninger situatie nog niet hebben geleid tot een besluit om hier ook te stoppen met de winning.

De gemeente Noardeast-Fryslân komt ook met een voorstel: laat de opbrengst voor een deel in de regio. Dat kan helpen bij de energietransitie, om van het gas af te komen, en helpen bij het versterken van de leefbaarheid in het gebied. Eerder liet ook de provincie de informateur al weten fel tegenstander te zijn van gaswinning onder land en onder de Waddenzee.