Huldiging SC Cambuur: in eigen tuin met vlaggen zwaaien naar een helikopter

De wedstrijd tussen Jong AZ en SC Cambuur begint vrijdagavond om 21.00 uur, maar het extra sportprogramma van Omrop Fryslân is er al om 20.00 uur. Presentator Arjen de Boer ontvangt oud-Cambuurspeler René van Rijswijk in de studio. Vanuit het AFAS Stadion in Alkmaar komt het verslag van Geert van Tuinen en Andor Faber. Bovendien is er contact met De Vijverberg, waar Almere City speelt tegen De Graafschap. Die wedstrijd is ook van belang voor Cambuur.