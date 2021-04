Habtamu de Hoop houdt maidenspeech in Kamer: "Het was emotioneel"

"Ik heb het verhaal vanuit mijn hart verteld", zegt Habtamu de Hoop. "Dat het mensen aanspreekt is gewoon mooi. Je hebt er hard voor gewerkt. Ik was niet heel nerveus, want ik had het goed voorbereid. Maar ik moest wel een drempel over om zoiets persoonlijks te vertellen. Ik vond het ook emotioneel."

Kansengelijkheid

De Hoop hield zijn toespraak in een debat met minister Slob van Onderwijs. De speech ging vooral over kansengelijkheid. "Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind," zei De Hoop in de Kamer.