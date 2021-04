Camera's tellen en fotograferen deze zomer vliegende insecten

Vierentwintig uur per dag maken de camera's om de tien seconden foto's van een gekleurd scherm waarop de insecten kunnen zitten. Ze leggen de insecten vast met software die ze kan identificeren op familie- of soortniveau, die ze telt en ook de biomassa van de insecten berekent.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Het monitoren kan ons goed helpen om te bekijken of de maatregelen die we treffen voor de insecten, bijvoorbeeld van het Natuurpact, ook in de praktijk goed werken." Zo kan beter worden ingespeeld op wat er nodig is om het aantal en de verscheidenheid in soorten op te helpen.

De tellingen dit jaar zijn een nulmeting. Komend jaar en het jaar daarna worden de camera's ook in andere perioden van het jaar gebruikt.