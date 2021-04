Bouwdeskundige: plan voor 45.000 woningen in Fryslân is niet levensvatbaar

De noordelijke provincies willen met het plan het nationale woningtekort oplossen. De FNP is bang dat Fryslân zich met de plannen 'in de uitverkoop' zet. Maar de kans dat mensen uit de Randstad massaal naar Fryslân verhuizen is nihil, zegt Van Hoek. "Mensen verplaatsen zich niet makkelijk over grote afstanden. Mensen vinden het belangrijk waar ze vandaan komen, waar hun familie en vrienden wonen, waar hun kinderen op school zitten. Je ziet in de verhuisbewegingen dat bijna 80 procent van de verhuizende mensen binnen de eigen gemeente verhuist."

"Niet realistisch"

Het plan is dus allerminst levensvatbaar, meent Van Hoek. "Zou je werkelijk 220.000 woningen kunnen bouwen en ze daadwerkelijk kunnen afzetten in deze provincies? Daar is geen markt voor. Het is niet realistisch."