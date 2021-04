Hiswa waarschuwt: Laat gasinstallatie aan board regelmatig controleren

"Het gebeurt helaas jaarlijks wel enkele keren", zegt Jan Ybema, Friese regiomanager van de Hiswa. Veel motorkruisers hebben een gasinstallatie aan boord. "Het is belangrijk om die gasinstallatie goed te onderhouden, we adviseren om dat één keer in de drie jaar te laten keuren door een specialistisch bedrijf. Doe dat, want zulke verdrietige zaken zoals in Bolsward moet je echt zien te voorkomen."

Keuring niet verplicht

Zo'n keuring is niet wettelijk verplicht, dat is ook niet zo bij woningen of caravans. "Misschien brengt dit het gesprek weer op gang, maar zo'n keuring is niet al te duur. Mijn advies is ook om te zorgen voor een rookmelder met een koolmonoxidemelder aan boord. Ook die is niet al te duur. Koolmonoxide is echt een sluipmoordenaar, dus laat je boot af en toe keuren. De gaskeuringsmeters komen soms schrijnende dingen tegen."

Over het ongeluk met de huurboot van Bolsward kan hij niet veel zeggen. "Het onderzoek is nog gaande, maar ook voor huurboten geldt het advies: zorg voor melders aan boord."