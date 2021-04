Epke Zonderland plaatst zich niet voor rekstokfinale EK turnen

Zonderland maakte in de kwalificatie op het kampioenschap in Zwitserland een paar fouten en is met zijn score van 13.433 er intussen wel zeker van dat hij de finale zondag niet haalt.

De Olympisch kampioen van 2012 gaf eerder al aan niet helemaal fit te zijn en geen hoge verwachtingen te hebben. Na afloop was hij dan ook niet ontevreden. "Naar omstandigheden was het wel goed," zegt Zonderland. "De laatste tijd heb ik eigenlijk geen oefeningen gedraaid. Ik wilde mijn lichaam een beetje sparen. Het is ruim een jaar geleden dat ik een wedstrijd heb geturnd."

Olympische Spelen

Zonderland had niet volle bak getraind voor het EK. "Ik vond het zonde om nu het risico te nemen hard te trainen en daarna opgebrand te zijn, want ik moet later pas presteren," zegt de turner, die daarmee doelt op de Olympische Spelen in juli. Hij ziet dit toernooi daarom meer als een goede training.

"De spanning die je hier voelt en de juryleden die hier staan. Dat is in de trainingshal niet te benaderen. Dus dit is een unieke kans. Die kans heb ik benut en ik kan nu met een goed gevoel naar huis, wetende dat ik het heus nog wel kan om op het goede moment te presteren," zegt Zonderland.

Op de Spelen moeten de concurrenten dus gewoon rekening met hem houden. "Ik heb wel vertrouwen gekregen dat als ik fit ben dat ik de oefening wel aan kan met alle druk die erbij komt."