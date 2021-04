Na een groot feest is de knop om bij SC Cambuur: "We willen meer"

Calvin Mac-Intosch stond vrijdag bij het promotiefeest vooraan en in het interview dat hij gaf, leek hij niet al te nuchter meer. Maar, het gaat nu weer goed met hem. "De volgende dag was het wat moeilijker dan normaal, maar ik ben er gewoon", lacht de verdediger van de Leeuwarders. "Dat we nu naar de Eredivisie gaan is mooi, maar we moeten verder. Als je de titel ook kunt pakken, zou dat fantastisch zijn. Dat zou dan ook de kers op de taart zijn."

De wedstrijd van vrijdag wordt niet gespeeld op het trainingscomplex in Wijdewormer, waar AZ normaliter de wedstrijden speelt. Het AFAS Stadion in Alkmaar is het toneel voor het duel. Dat is nieuws voor Mac-Intosch: "Oh, is dat zo? Oké. Dat wist ik niet, om heel eerlijk te zijn. Maar, dat is top. Daarvoor hebben we het gedaan", zegt Mac-Intosch.