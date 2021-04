Kerk van Jellum moet theater worden met jonker Sicke als inspiratie

"Het plan is bedacht om de kerk te bewaren, het wordt een theater op een prachtige plek midden in de weilanden", zegt Jan Dirk van Ravesteijn.

De naam Mammema verwijst naar de stins fan Sicke van Dekema (1548-1625). In de kerk is zijn graf gevonden. Zijn persoon vormt de inspiratiebron voor het theater. Het podium van het theater komt recht boven het graf van de edelman.

De kerk krijgt naast het cultuurdeel ook nog een museale functie met het verhaal van de geschiedenis van de edelman. Het plan is om na de zomer het Mammemahuis te openen.

Tal van fondsen hebben al geld gegeven voor de verbouwing, maar voor het theaterdeel is nog 10.000 euro nodig. "Dat geld is bedoeld voor stoelen, licht en geluid. Er is een crowdfundingsactie bezig en die loopt nog twee weken. Als we het niet halen, dan krijgen de donateurs hun geld terug."