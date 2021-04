Geen paniek bij brand op Koegelwieck na adequaat optreden van bemanning

"In één van de machinekamers, aan bakboordkant, is brand ontstaan. De bemanningsleden hadden dat snel in de gaten. Ze hebben snel de zuurstof dichtgedraaid en de brandstoftoevoer en ze hebben blusgas toegelaten in het systeem", zegt directeur Dirk Spoor van Doeksen. "De brand was vrij vlot ook weer uit. Maar voor de bemanning en voor de passagiers was het wel even schrikken."

De passagiers bleven heel rustig en de bemanning ook. "Dat viel mee, ook omdat de brand snel uit was gelukkig. Er is actie ondernomen en gecommuniceerd naar de passagiers. Daarom was de situatie aan boord heel rustig." Niemand raakte gewond.