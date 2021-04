Strijd tegen zwerfafval: "Elk jaar 4 ton afval langs Friese snelwegen"

Rijkswaterstaat onderneemt verschillende keren per jaar actie in de strijd tegen het zwerfafval, zegt regiomanager Angela Lolkema: "Als de natuur weer groen wordt, wordt ook het afval weer zichtbaar. Dus in het voorjaar, zoals nu, ruimen we standaard de bermen langs snelwegen op. En helaas merken wij nog niet dat de hoeveelheid afval minder wordt. Wij ruimen in Fryslân per jaar 4 ton zwerfafval langs de wegen op. Daar zit het afval van kliko's op parkeerplekken, die we twee keer per week legen, niet eens bij."

Aandacht voor milieu

Toch is er steeds vaker aandacht voor het milieu en duurzaamheid. Hoe kan het dan dat het probleem met zwerfafval maar blijft bestaan? "Het heeft te maken met houding en gedrag van automobilisten. Mensen moeten ons helpen onze mooie provincie schoon te houden. Neem je afval mee naar huis of deponeer het op een parkeerplek in één van de kliko's. Als je thuis een sigaret opsteekt, gooi je de peuk toch ook niet middenin de woonkamer weg? En kijk hier, overal peuken..."