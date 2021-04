Hoogleraren kritisch op stroomkabel door Schiermonnikoog

Er wordt nu feitelijk naar twee routes gekeken voor die kabel; een waarbij een deel door het geulenstelsel loopt aan de oostkant van het eiland bij de Balg en een andere die over het wantij loopt. Een wantij is een plek waar twee zeestromen samen komen. Het water is daar in het algemeen wat ondieper en het Wad is daar het stabielst.

Die stabiliteit geldt echter ook voor een groot deel voor uiteinden van de geulen waar de kabel doorheen kan komen. "Juist omdat het daar zo stabiel is, is het Wad daar ook het meest soortenrijk", zegt hoogleraar Kustecologie Tjisse van der Heide van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

In het gebied liggen ook veel mosselbanken die je niet gemakkelijk terug krijgt als die deels of helemaal verdwijnen. Datzelfde geldt ook voor zowel het kleine of grote zeegras dat er groeit.

Lepelaars

En die mosselbanken zorgen ervoor dat een vijf keer zo groot gebied daaromheen rijker aan ander leven wordt. Dat is ook goed te zien aan de gegevens die professor en hoogleraar trekecologie Theunis Piersma (RUG en NIOZ) aanleverde over hoe de lepelaars van Schiermonnikoog het Wad daar gebruiken. Dat is om er voedsel te vinden, maar niet alleen.

Op de plek waar de kabel door de kwelder bij het Groninger Hornhuizen aan wal komt, verzamelen de lepelaars van Schiermonnikoog en de Rottums zich in augustus en september om te verhuizen voordat ze weer op trek gaan naar het zuiden toe. De vogels zijn dan heel kwetsbaar en het betekent ook dat dit een heel bijzonder stukje Wad is.