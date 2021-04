Omrop TIP: NNO met violiste Simone Lamsma live bij Omrop Fryslân

Mozart & Sibelius

Mozart schreef zijn vijf vioolconcerten al op negentienjarige leeftijd. Vioolconcert nr. 4 heeft een verbazingwekkende solopartij, koren op de molen van Simone Lamsma.

De Vijfde van Sibelius is nauwelijks met andere symfonieën te vergelijken: muziek van een trotse Fin die het liefst in de afzondering van zijn landhuis componeerde. Deze symfonie is een lofzang op het leven Sibelius was juist hersteld van een ernstige ziekte én een eerbetoon aan de Finse natuur.