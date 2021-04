Minister van Economische Zaken: kleine gasvelden niet zomaar schadevergoeding

Nederland kan nog niet zonder aardgas, zegt de minister. De plannen van Vermilion zitten nog in de beginfase. De minister moet er nog over geadviseerd worden door deskundigen.

Van 't Woud vindt bovendien dat inwoners van Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten niet zomaar recht hebben op een schadevergoeding. Hij vindt niet dat bij kleine gasvelden ook een vermoeden van bewijs moet komen voor de winning van gas uit kleine velden. Bij de gasvelden in Groningen ligt dat anders. Daar geldt dat er genoeg rechtvaardiging is omdat er veel meldingen zijn. Volgens Van 't Woud geldt dat niet voor de rest van het land omdat de schade heel anders is.

Er is op voorhand al verzet tegen de plannen, van onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel en de Milieufederatie.