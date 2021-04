Fries Landbouwmuseum krijgt bijzonder kunstwerk van baksteen

Het komt niet vaak voor dat muurkunstwerken worden bewaard bij sloop. De waarde in het kunstwerk zit in de connectie met het agrarisch onderwijs en dat de maakster de eerste Friese beeldhouwster was

Het mozaïek heeft figuratieve voorstellingen van een lam, varken, koe, schaap en paard met daarboven wolken. Het metselwerk van zes meter lang en twee meter hoog heeft geen reliëf.

In 2011 is de landbouwschool in Franeker afgebroken. Het kunstwerk zat verscholen achter struiken en was niet goed zichtbaar. Bij de sloop erkende men de kunsthistorische waarde en bleef het behouden. Bij het Landbouwmuseum krijgt het een permanente plek.