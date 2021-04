Fryslân Werkt! staat klaar om bedrijven in deze tijd te helpen

In de overeenkomst die de partijen donderdag ondertekenen staan drie hoofdthema's centraal: crisisdienstverlening, opleiding en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het gaat om de periode 2021-2022.

"Als de steunmaatregelen van het Rijk worden afgebouwd, staat Fryslân Werkt! klaar om werkloosheid te voorkomen", zegt Friso Douwstra. Hij is bestuursvoorzitter van Fryslân Werkt! en wethouder in Leeuwarden. "In Fryslân Werkt! zitten meerdere partijen, zoals overheden, maar ook sociale partners en onderwijspartijen. Samen is er gewerkt aan dit nieuwe plan."

"Met zogenaamde mobiliteitsteams bekijken we hoe we bedrijven kunnen helpen met mensen die ze in dienst hebben om die ook in dienst te houden door ze aan het werk te krijgen in een sector waar momenteel wel behoefte aan personeel is. In een ander project worden mensen bijvoorbeeld opgeleid tot werk in de logistiek en zorg."