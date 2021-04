Provinciale partijen verdeeld over beste aanpak weidevogelbeleid

Daarnaast staat bestaande wet- en regelgeving niet toe dat de jacht op roofdieren zoals de vos zomaar wordt opgevoerd. Ook de aanleg van wegen en woongebieden zorgt ervoor dat weidevogelgebied verloren gaat. Er moet volgens Brouwer daarom kruidrijk grasland komen, met extensievere landbouw, of plasdras, want daar komen vogels wel graag.

Broedmachines

Het CDA kwam met een voorstel om grutto-eieren uit te broeden met een broedmachine, om zo de vogelstand op korte termijn te verbeteren. Ook over die mogelijke oplossing is de Partij voor de Dieren niet enthousiast. "Dat is in onder andere Duitsland en Engeland al meerdere malen geprobeerd, maar dat is faliekant mislukt. Als weidevogels uit de broedmachine komen en na enige tijd worden uitgezet, dan blijken ze nauwelijks overlevingskans te hebben, omdat ze nooit de kans hebben gehad om in de vrije natuur te leven."

Verschillende opvattingen dus over de aanpak van het teruglopen van de weidevogelstand. Provinciale Staten stemmen volgende week over het nieuwe weidevogelbeleid en ook over de CDA-motie om broedmachines in te zetten.