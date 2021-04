PODCAST Smokkelbern #3: "Ik heb nooit een Jodenster gedragen"

Jack Koppels is enig kind van een Joods echtpaar. Om niet te worden opgepakt, pakt hij zijn autoped, doet zijn Jodenster af en zorgt dat hij altijd onderweg is. Dag in dag uit zwerft hij door de stad en is is ooggetuige van de verschrikkingen die zich er afspelen.

Later duikt Jack onder en komt uiteindelijk in Balk terecht. Via de radio-uitzendingen van de BBC blijft hij op de hoogte van het oorlogsnieuws. Maar ook komt hij in aanraking met de jazzmuziek. Het zal zijn leven voorgoed veranderen.