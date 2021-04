Veel steun voor 'Schaaf Blijft in Beweging' op inspreekavond gemeenteraad

Met dat plan wordt volgens hen het karakter van Zalen Schaaf het beste bewaard en komt er leven in cultureel Leeuwarden. Bobby Veenstra van 'Schaaf Blijft in Beweging' kwam nog met een nieuwe ontwikkeling die zorgen over overlast van sommige buurtbewoners kan wegnemen. De volledige in- en uitgang van het gebouw verhuist in hun plan van de Breedstraat naar de Voorstreek.

"Breedstraat ontlast"

"Wij hebben het recht van eerste koop en een intentieverklaring gekregen om het pand van Lammert de Vries te kopen", zo legde Veenstra uit. "Op het moment dat wij de financiering rondkrijgen, verplaatsen wij de hele in- en uitgang, waardoor de Breedstraat in zijn geheel wordt ontlast. De straat wordt nog steeds opgewaardeerd, net als de Voorstreek."

Speelmanskwartier

Tegenstanders van de plan waren er ook. Sommige buurtbewoners staan achter het plan 'Herontwikkeling Speelmanskwartier' van projectontwikkelaar Turfmarkt BV. Die wil appartementen aanleggen in het gebouw en alleen de grote zaal behouden.

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden had daar eerder al de voorkeur voor uitgesproken, nadat die de hoogste waardering had gekregen van de jury en selectiecommissie. De raadspartijen zijn tot nu toe verdeeld over de plannen.

Plan te laat ingediend

De FNP legde vorige week een bom onder het plan van Turfmarkt BV omdat het te laat was ingediend. Het college vond echter dat dat plan wel kan meedoen in de inschrijving. Bobby Veenstra van 'Schaaf Blijft in Beweging' zei een kort geding niet uit te sluiten.

Op 17 mei komt er een debat over de toekomst van Zalen Schaaf in de gemeenteraad.