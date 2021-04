Gemeenteraad Harlingen wil geen lam maar leeuw zijn in Empatec-kwestie

Wethouder Paul Schoute raadde het amendement af, omdat het volgens hem zaken zijn die niet uitvoerbaar zijn. Hij heeft wel begrip voor de frustratie van de raadsleden over de gang van zaken en het ondoorzichtige proces. Hij begrijpt ook dat er weinig vertrouwen is in het 'construct' van Empatec.

De PvdA-fractie sluit zich aan bij de wethouder en steunde het amendement niet, omdat dat volgens haar geen zin heeft en je niet de illusie moet wekken dat er dan wel meer invloed komt. Maar ook die partij is gefrustreerd over het proces. Andere partijen vinden echter dat je de keuze hebt om je als raad als lam of als leeuw op te stellen. Ze zien het als een signaal dat ze het zo niet willen.

Uiteindelijk stemde de meerderheid voor het koersdocument inclusief het amendement. Geen lam dus, maar een leeuw zonder tanden, zo voelt de raad van Harlingen zich in het dossier Empatec. Eerder gingen de andere Empatec-gemeenten ook al akkoord, maar wel met de nodige kanttekeningen.