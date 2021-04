Wildbeheerders zetten drone in om reekalfjes te beschermen tegen maaimachines

In de drone zit een warmtebeeldcamera. "Die camera laat heel duidelijk zien of er zo'n kalfje ligt in het hoge gras en op die manier kunnen we ze opsporen, vertelt dronepiloot Jasper Zwarts. Het beste is om 's ochtends vroeg het veld in te gaan, omdat dan het temperatuurverschil tussen de grond en het kalfje het grootst is.

Wanneer er een reekalfje is gevonden, wordt er een markering geplaatst. Daarna wordt het kalfje weggehaald. "Wij halen ze er weg door ze vast te pakken met een jutezak of een grote toef gras. We moeten voorkomen dat er menselijke geuren aan dat kalfje komen. Dan verplaatsen we ze naar een plek waar niet wordt gemaaid, met veel schaduw en niet te ver van de plek waar het kalfje is gevonden", legt Zwarts uit. Op die manier kan de moeder het jong snel terugvinden.