Drie Friese assistent-scheidsrechters naar Europees kampioenschap voetbal

Erwin Zeinstra zit in het team van scheidsrechter Björn Kuipers. De andere twee assistenten, Jan de Vries en Hessel Steegstra, gaan met scheidsrechter Danny Makkelie naar het EK. Jan de Vries is de vervanger van de Leeuwarder Mario Diks, die kortgeleden nog door Makkelie aan de kant is gezet. Dat kwam door een incident met sterspeler Cristiano Ronaldo.

Het Europees kampioenschap voetbal begint op 11 juni. Een maand later, op 11 juli, is de finale.