Rijk geeft meer dan drie ton extra voor Friese popcultuur

Gedeputeerde Sietske Poepjes is groot voorstander van extra geld voor de popcultuur. Het gaat dan vooral om de hedendaagse cultuur, muziek en moderne vormen van kunst. Poepjes: "Bijvoorbeeld mensen die worden opgeleid tot professionele muzikanten in de popcultuur. Maar ook het maken van films en de moderne media."

Het ministerie geeft 2 miljoen euro aan zes provincies. Fryslân is daar één van en krijgt een zesde deel, ongeveer 330.000 euro. Dat zal onder andere door het productiehuis Popfabriek worden ingezet voor het platform Popcultuur Fryslân en het netwerk Kultuer Kollektyf.

Convenant ondertekend

Donderdag ondertekenen het ministerie en de partijen na We The North een nieuw convenant, een afspraak voor de periode 2021-2024. "Het is een heel mooi samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten die erbij horen met het ministerie", zegt Poepjes. Onder andere de afspraken over het geld worden daarin vastgelegd.

Met het convenant moet het Noorden nationaal en internationaal beter op de kaart gezet worden. "Het is bedoeld om de eigen culturen van onze mooie provincie, maar ook die van Drenthe en Groningen in hun kracht te zetten. Om ervoor te zorgen dat die ook extra gesteund worden. Het is goed dat we samen optrekken, maar dat we niet hetzelfde zijn. Dus dat iedereen ook een plekje heeft voor zijn eigen identiteit."