Ooststellingwerf krijgt tijdelijke burgemeester na vertrek Harry Oosterman

In de tussentijd zal de gemeenteraad beginnen aan een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Het concept moet op 22 maart van volgend jaar, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, klaar zijn. Waarschijnlijk wordt de waarnemend burgemeester in juli van dit jaar gepresenteerd.

Harry Oosterman maakte in december bekend te stoppen als burgemeester. Zijn termijn zou eigenlijk aflopen op 17 oktober 2023. "Ik maak graag ruimte voor een nieuwe man of vrouw, die nieuwe impulsen geeft om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op te pakken en na de verkiezingen van 2022 met een nieuwe raad en nieuw college aan de slag gaat", zei hij in december.