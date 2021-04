Gedetineerde 'die niet fris ruikt' mishandelt bewaker in Leeuwarder gevangenis

De gevangene was boos omdat de de bewaarder van De Marwei tegen hem had gezegd dat hij 'niet echt fris rook'. De bewaarder verklaarde dat hij bij het rondzwaaien van de zak aan zijn hoofd was geraakte als hij zich niet had verdedigd. Volgens de rechter kon een poging tot zware mishandeling worden bewezen.

De gedetineerde, een man van 32, kreeg een maand voorwaardelijke celstraf. De gevangenismedewerker kreeg een schadevergoeding van 200 euro toegewezen.