Winst voor ziekenhuizen MCL en Tjongerschans in 'pittig' coronajaar

Volgens het MCL heeft het een 'pittig' coronajaar achter de rug, maar kon het 91 procent van de oorspronkelijk geplande zorg geleverd. Ook was er een compensatieregeling voor ziekenhuizen voor de extra zorg vanwege corona. Daarmee kon het Leeuwarder ziekenhuis de begroting rond krijgen.

De bescheiden winst van Tjongerschans is een lager resultaat dan was begroot. Dat komt door de coronazorg, zegt de directie van het ziekenhuis. Bij het Heerenveense ziekenhuis kon de compensatieregeling het tekort door de extra covid-zorg net niet compenseren. De directie hoopt nog op een financiële regeling van de zorgverzekeraars.

"We schrijven gelukkig geen rode cijfers, maar het resultaat is eigenlijk te bescheiden", zegt directeur Jan Martin Wijnsma van Tjongerschans. "Op basis van gesprekken met de zorgverzekeraars vertrouwen we erop dat we in goed overleg naar de financiële regeling kunnen kijken om de extra gemaakte kosten te compenseren. Het is onze maatschappelijke taak om de ziekenhuizen door deze periode te loodsen zodat we ook op de lange termijn in staat blijven om goede medisch specialistische zorg te bieden."