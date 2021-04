Ferry de Haan: "We gaan met elkaar bouwen aan iets"

De gesprekken waren al langer bezig blijkt nu. Directeur Cees Roozemond is blij dat De Haan voor Heerenveen heeft gekozen. "Hij was een kandidaat die al vrij snel in beeld kwam. Hij stond al op een lijst bij ons. De eerste gesprekken vielen uitermate goed, wederzijds. We zijn vrij snel tot overeenstemming gekomen."

Volgens Roozemond is het een voordeel dat hij kennis als algemeen directeur heeft opgedaan. "Daar kunnen we ook gebruik van maken, we zien het echt als een team."