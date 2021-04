VIDEO: Terug in de tijd in Langweer met speciale app

Niet met een tijdmachine, maar met een app kunnen mensen terug naar de negentiende eeuw in Langweer. Met deze techniek worden acht locaties in het dorp tot leven gebracht. Door de camera van een telefoon of tablet via de app op een locatie te richten, komen er sprekers in beeld en zijn historische foto's te zien. De Vereniging Promotie Langweer heeft deze route gemaakt om mensen mee te nemen in de historie van het dorp.