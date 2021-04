Rode Kruis heeft het in jaren niet zo druk gehad; meer vrijwilligers melden zich aan

En zoals Van der Wal zijn er nog honderden Friezen die zich het afgelopen jaar hebben gemeld bij het Rode Kruis. Op diverse locaties springen ze bij. "We helpen niet alleen hier, maar ook op tal van andere plaatsen waar wordt geprikt. Zo zijn we bijvoorbeeld continu aanwezig bij de vaccinatielocatie in Sneek van de GGD, maar helpen we ook bij het halen en brengen van mensen die zelf moeilijk naar de locaties kunnen komen", vertelt François Perreau, coördinator hulpverlening van het Rode Kruis. "Maar we hebben bijvoorbeeld ook een voedselprogramma."

Blij met de hulp

De huisartsen in Gorredijk zijn heel blij met de hulp van het Rode Kruis. Huisarts Remco Nauta: "Het is echt heel fijn. Mensen moeten een kwartier blijven en dan is het goed dat er mensen zijn om alles een beetje in de gaten te houden."

In de wachtruimte kunnen de mensen een film kijken en een glas drinken krijgen. Van der Wal houdt ze in de gaten "En als het kwartier voorbij is en alles lijkt goed te gaan, dan krijgen ze een seintje van mij en kunnen ze weer naar huis."