Druk op IC en corona-afdelingen blijft hoog, toch ruimte voor vrije dagen bij MCL

Bij ziekenhuis MCL in Leeuwarden lijkt er wel ruimte te zijn voor verplegend personeel om een paar dagen vrij te nemen. Toch blijven ze ook bij het MCL de vinger aan de pols houden, want de afdelingen liggen behoorlijk vol.

Alles op alles voor noodzakelijke vrije dagen

Ziekenhuizen in Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Sittard moeten alle verloven intrekken. Vooral op de intensive-care en corona-afdelingen is het nog zo druk dat vrije dagen voor artsen en verpleegkundigen niet kunnen. "Op dit moment lukt het nog om het zo te plannen dat personeel wat een paar dagen vrij nodig heeft dat ook kan krijgen," zegt Gerard Akkerman van het MCL. "Alles is daar op gericht omdat door te laten gaan."

"De rek is er wel een beetje uit"

Het ziekenhuis ligt de hele tijd 'stabiel vol'. "Wij snappen dat mensen graag weer een stukje van hun oude leven terug willen, maar doe dat gecontroleerd." Het verschil met vorig jaar is dat de reguliere zorg nu ook moet doorgaan, in combinatie met de covid-zorg zorgt dat voor hoge druk. "De rek is er wel een beetje uit, daarom is het ook zo belangrijk dat mensen vrij kunnen nemen. We vragen veel van ons personeel."