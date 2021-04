Sinds lange tijd weer statenlid van Waddeneiland: Peter van Noort (SP)

Van Noort wil in de staten opkomen voor de belangen van de eilandbewoners en de kleine gemeenten. Net als vele eilanders werkt Van Noort aan de wal. Hij werkt bij de gemeente Dantumadeel. "Maar ik werk al bijna een jaar thuis." Maar hij weet wat het is om afhankelijk te zijn van een niet altijd betrouwbare vaarverbinding. "Het was elke keer maar weer afwachten of je er drie kwartier over doet of anderhalf uur." Hij gaat daar ook aandacht voor vragen. "Ik wil vertegenwoordiger zijn voor alle eilanden, behalve Texel."

Commissaris van de Koning Arno Brok liet woensdag weten dat hij blij is dat er nu ook een bewoner van een Waddeneiland lid is van Provinciale Staten. Volgens hem is dat weer het geval sinds de oorlog. "Dat is extra leuk. Als de eilanders iets hebben, kunnen ze naar me toekomen." Van Noort is eigenlijk import; hij woont 'nog maar' 16 jaar op Ameland.

In de politiek gaat hij zich bezighouden met natuurbeheer, gaswinning en toerisme. "We hebben ze nodig, maar we moeten in de gaten houden dat Ameland niet te duur wordt voor de toeristen. De accommodaties worden steeds duurder."